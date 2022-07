Lucie Trejbalová

básnířka a grafička, Nymburk

Lucie TrejbalováZdroj: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Upřímně nevím co rozhodne. Budu to brát ze svého pohledu. Pro mě je velmi důležitý osobní přístup a důvěra, že do toho dávají srdíčko. Určitě by mě zajímala kvalitní kultura a její duševní ale i finanční podpora, která by vytvářela přesah i za brány našeho města. Dále určitě zútulnění ulice Palackého, kde skoro přestala růst jakákoli zeleň, kladný vztah města k uprchlíkům. A jako matku hledání řešení přeplnění školek, či více volnočasových aktivit pro děti.