Jste neurotičtí? Osobnost vám může zkrátit život a poškodit mozek, říká studie

Jak se často říká, lidé jsou různí. Jeden je více extrovertní, jiný si zakládá na svědomitosti. Někdo je zase více neurotický, úzkostlivý a hůře zvládá stresové situace. Právě určité osobnostní rysy však mohou být klíčovým faktorem pro to, zda se u lidí později vyvine kognitivní poškození mozku, spojené například s demencí. Hovoří o tom nová studie, kterou tento týden zveřejnil Journal of Personality and Social Psychology.

Lidský mozek - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock