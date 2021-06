Dobou vesmírnou se v minulém století stala bezpochyby šedesátá léta. Do kosmu se poprvé podívali lidé, první člověk vstoupil na Měsíc. Ono období a roky po něm následující ale zároveň byly i časem velkého soupeření. I mezi hvězdy se totiž přenesla pozemská Studená válka. Pokroky v objevování kosmu tak nebyly pouze vědeckými úspěchy, ale i malými vítězstvími ve vesmírném souboji. Nyní se zdá, že je svět svědkem doby dalšího soupeření. I když už ne tak vyhroceného.

Vedoucími velmocemi kosmického výzkumu se v současnosti stávají Spojené státy americké a Čína. Druhý zmíněný stát třeba v pátek zveřejnil nové fotografie z Marsu. Jde o první selfie snímky z roveru Zhurong, který na rudé planetě přistál před měsícem. „Technologie umístila na povrch Marsu bezdrátový fotoaparát, a následně popojela zpět, aby získala záběr. Na snímku je pak po pravici Zhuronga vidět zařízení, které zařídilo hladké přistání roveru na planetě. Oba stroje mají na sobě výrazné čínské vlajky," píše o nových snímcích BBC.

Kromě tohoto selfie snímku poslal rover na Zemi ještě několik dalších fotek. „Rover se vzhledem podobá vozítkům NASA Spirit a Opportunity z počátku jednadvacátého století," popisuje BBC.

Čínští vědci doufají, že rover Zhurong jim na Marsu poslouží minimálně devadesát dní. Díky přístroji se asijská země stala po USA druhým státem, který má na rudé planetě fungující rover. Svědčí to o předhánění se těchto dvou zemí v objevování vesmíru.

USA má aktuálně nejžhavější želízko v ohni na Marsu v podobě roveru Perseverance a vrtulníku Ingenuity. Oba stroje již dosáhly několik přelomových úspěchů, například když se Ingenuity podařilo vzlétnout, nebo Perseverance vyrobil kyslík. Nyní Američané doufají, že Perseverance nasbírá chemické vzorky. Na Zemi by mohly dorazit do deseti let.

Sondy k Venuši a lidská posádka na Měsíci

Nejen Mars je ale v současnosti v centru pozornosti americké NASA. Ta minulý týden oznámila, že chystá hned dvě mise na Venuši. Sondy k této planetě se chystá vyslat koncem tohoto desetiletí. Bude to poprvé po třech dekádách, co se o něco takového pokusí. „Je ohromující, jak málo toho o Venuši víme. Výsledky těchto misí nám odhalí příběh planety od mraků na jejím nebi, přes sopky na jejím povrchu až po úplný spodek a její samotné jádro," řekl o chystaných misích vědec NASA Tom Wagner.

Výzkum Venuše má být důležitý i z hlediska pochopení toho, jak by se mohla proměňovat Země. Kdysi totiž planeta měla se Zemí mnoho společného, byly na ní oceány a mohla být obyvatelná. „Doufáme, že naše mise na Venuši nám pomohou porozumět, jak se vyvíjela Země, a proč na ní může být život, když to na jiných planetách ve Sluneční soustavě není možné," řekl šéf NASA Bill Nelson.

Kromě Marsu a Venuše NASA chystá také další cestu na Měsíc. V pořadí podruhé v historii se na Měsíc mají dostat lidé do roku 2024. V případě mise Artemis, jak je cesta na Měsíc nazvaná, bude agentura spolupracovat se soukromou společnosti SpaceX. Na povrch Měsíce se mají postavit dva lidé, mimo jiné i vůbec první žena.

Soukromá firma SpaceX v uplynulém roce začala spolupracovat s NASA i na cestách astronautů na Mezinárodní kosmickou stanici. Ta je v současnosti jedinou lidmi obývanou stanicí v kosmu. I to se má ale v krátké době změnit. Právě Čína se totiž ostatní země působící v kosmu snaží dostihnout i v této oblasti. Poté, co letos v dubnu vypustila do kosmu první, základní modul své vlastní vesmírné stanice, je nyní již jasné, že stát zahájil přípravy na vyslání prvních astronautů na modul. „Čína ve středu představila raketu Long March 2F v přípravě na vyslání prvních tří kosmonautů na novou vesmírnou stanici. Čínská kancelář pro vesmírné inženýrství oznámila, že raketa byla přesunuta na odpalovací plochu v poušti Gobi," píše server Space News.

Přesné datum, kdy se čínští kosmonauti mají vypravit na cestu, zatím není jasné. Náplní jejich práce v kosmu ale bude vylepšování prvního modulu plánované vesmírné stanice.

Kromě Číny a USA jako v současnosti hlavních velmocí v kosmu samozřejmě nadále pokračují aktivity Ruska a Evropské vesmírné agentury. Například před několika týdny Rusko oznámilo, že se na palubě Mezinárodní vesmírné stanice chystá natočit první film. Stále víc do popředí se derou také aktivity soukromých firem. Zatím největší úspěchy má na kontě společnost Elona Muska SpaceX.