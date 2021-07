A prosím, perou si astronauti oblečení? Ne, neperou. Oni to rovnou vyhodí. A to chce NASA změnit. Hlavním důvodem jsou peníze a zápach.

Astronaut na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS). | Foto: Shutterstock

Spodní prádlo, sportovní oblečení do tělocvičny, trička, kalhoty. Když už to nelze pro špínu a zápach vydržet, končí to ve vakuovém koši, který se vystřelí do kosmu a ten pak po pár dnech shoří v atmosféře Země. Každý rok se jedná o tuny oblečení. Americká vesmírná agentura NASA to chce a hlavně i musí změnit. Jak informovala americká agentura AP, pokud už ne nyní na Mezinárodní vesmírné stanici ISS, tak určitě při misích na Měsíc a Mars.