Nazývá se Air Yacht. Neboli Vzdušná jachta. Nové plavidlo, které studio představilo, vypadá, jakoby vyskočilo ze sci-fi příběhu. „Pokud se najde kupec, který by měl o plavidlo zájem, představitelé studia odhadují, že by stavba Air Yacht a shromáždění pohonných hmot pro plavidlo mohlo trvat asi pět let. Potenciální zájemce ovšem bude muset mít opravdu plné kapsy. Odhadovaná cena nové superjachty se totiž pohybuje kolem 550 milionů eur," shrnuje CNN.