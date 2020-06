Falcon 9, jehož první stupeň byl využit rekordně popáté, zamířil do vesmíru z floridského kosmodromu na Mysu Canaveral. Přibližně po 15 minutách letu se satelity po úspěšném vynesení na předběžnou orbitu oddělily od druhého stupně rakety. Nyní je čeká rozvinutí solárních panelů. Pak se od sebe vzdálí, aby s pomocí vlastního pohonu vystoupaly výš a začlenily se do konstelace družic sítě Starlink asi 550 kilometrů nad Zemí.

Dnešní start se SpaceX podařil něco málo přes čtyři dny poté, co jiná raketa Falcon 9 zdárně vynesla k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) pilotovanou loď této soukromé společnosti Crew Dragon s dvoučlennou posádkou. Od ukončení programu raketoplánů americké vesmírné agentury NASA v roce 2011 to byl první let amerických astronautů americkou lodí z území Spojených států. Historický byl přitom právě tím, že přepravu členů posádky na ISS vůbec poprvé zajistil soukromý dopravce.

První stupeň úspěšně přistál

Tak jako se v sobotu podařilo s prvním stupněm Falconu 9 přistát na plošině I Still Love You, uspěl se stejným manévrem první stupeň rakety i dnes na další plošině společnosti Just Read the Instructions.

Pro toto druhé plavidlo to byla vůbec první akce u břehů Floridy. Doposud ji SpaceX využívala při misích Falconu 9 startujících z Vandenbergovy letecké základny v Kalifornii. Dva přistávací prámy v Atlantském oceánu společnosti umožní realizaci plánu zkrátit časovou prodlevu mezi misemi startujícími z Floridy.

Dnešní start byl už 86. let rakety Falcon 9 od její premiéry v červnu 2010. Letos tento nosič zamířil do vesmíru s nákladem už podeváté.

Počet satelitů Starlink chce SpaceX rychle zvyšovat - letos plánovala s družicemi startovat každé dva až tři týdny, což ale kvůli odkladům není snadné. Cílem společnosti je do poloviny roku dosáhnout operačního provozu zaměřeného na zpřístupnění internetu v Kanadě a části USA a v příštím roce ve zbytku světa. Prozatímní plán počítá s rozmístěním asi 12.000 družic. Společnost ale uvažuje o pozdějším rozšíření sítě na celkem 42 tisíc satelitů.