Své poznatky a celou studii zveřejnil tým na stránkách Americké fyzikální společnosti, Physical Review Letters. „Nejenom, že nám tento milník dovoluje nahlédnout hlouběji do nitra Slunce a jeho vlivu na sluneční soustavu, ale současně získáme informace i o dalších hvězdách v celém vesmíru,“ dodal.

Thanks to everyone who sent their name to the Sun with Parker #SolarProbe! The final count is in — the spacecraft will carry 1,137,202 names on its journey to the Sun. https://t.co/QdUW8wyCSm pic.twitter.com/hyolAexRfs — NASA Sun & Space (@NASASun) April 28, 2018

Parkerova sluneční sonda odletěla na misi v roce 2018. Jejím cílem bylo kroužit kolem Slunce a s každým průletem se dostávat blíže, aby bylo možné sbírat vzorky a informace.

Sonda je pojmenovaná po astrofyzikovi Evženovi Parkerovi. Ten společně se svými kolegy doufá, že jim sonda odpoví na jejich otázky ohledně solárního větru, který proudí ze Slunce a vrhá energetické částice přes celou sluneční soustavu.

Pekelná mise

Sonda proletěla solární korónou neboli vrchní atmosférou Slunce. Ta je mnohem rozpálenější než jeho samotný povrch, který má skoro šest tisíc stupňů Celsia.

Time to get cold! And then hot. Then cold again. I've entered the thermal vacuum chamber at @NASAGoddard to simulate the extreme conditions I'll endure in space https://t.co/gUdWSh7jDl pic.twitter.com/T59YRe39pp — Parker Solar Probe (@ParkerSunProbe) January 18, 2018

I přesto, že cíle bylo dosaženo až nyní, sonda už přinesla pár zajímavých objevů. V roce 2019 zazanamenala magnetické cik-cak struktury ve slunečním větru, které vypadají jako silniční serpentiny. Díky misi teď mohou vědci říct, že tyto serpentiny pocházejí z povrchu Slunce.

Než se Parkerova sluneční sonda vrátí na Zemi, přiblíží se v průběhu následujících sedmi let k hvězdě ještě jednadvacetkrát. V roce 2024 bude kroužit kolem Slunce ve vzdálenosti 6,2 milionu kilometrů, což je blíž než je planeta Merkur. I když se to může zdát jako velká dálka, vědci to přirovnávají pouze k fotbalovému hřišti.

Co je zač tajemný objekt, který přežil střet s černou dírou? Astronomové už vědí

Ve chvíli, kdy se sonda ke Slunci přiblíží na nejkratší vzdálenost, budou muset jedenácticentimetrové uhlíkové štíty vydržet teplotu přes 1300 stupňů celsia. I přesto zůstane uvnitř sondy příjemná pokojová teplota.

Díky tomu, že létá tak blízko, může tým Parker zkoumat magneticky ovládanou vrstvu jeho atmosféry. „Doposud nebylo nic takového možné,“ řekl vědec Nour Raouafi.

Sluneční žáření a solární vítr

Tým si poprvé uvědomil, že jejich sonda překročila hranici a vstoupila do sluneční atmosféry, letos v dubnu. Stalo se to při osmém průletu kolem Slunce, když zaregistrovala magnetické a částicové podmínky, které jsou specifické pro hranici solární atmosféry.

Průlet byl v dálce 13 milionu kilometrů nad povrchem Slunce, kde končí masivní sluneční záření a začíná solární vítr. „Pevně jsme očekávali, že jednoho dne korónou alespoň na chvíli proletíme,“ sdělil hlavní autor studie Justin Kasper. Z jejich úspěchu je velice nadšený.

Překvapení z asteroidu Itokawa. Voda v oceánech pochází ze Slunce

Během dubnového průletu se sonda nořila a vycházela z atmosféry. Díky tomu vědci zjistili, že její hranice není nepřerušovaný kruh, ale má výčnělky a propadliny. Tyto prvky by vědcům mohly umožnit jejich porovnání se sluneční aktivitou z povrchu hvězdy.

Během svého letu se sonda setkala s dalším zajímavým fenoménem. Ve výšce 10,4 milionu kilometrů proletěla skrz útvar, který odborníci nazývají pseudostreamer. Je to velká struktura, která se tyčí nad povrchem Slunce a je možné ji ze Země pozorovat při jeho zatmění.

"As Parker Solar Probe passed through the corona on encounter nine, the spacecraft flew by structures called coronal streamers. These structures can be seen as bright features moving upward in the upper images and angled downward in the lower row." pic.twitter.com/3pnh4kXA33 — Sulphurcocky??? (@Sulphurcocky1) December 14, 2021

Ve chvíli, kdy sonda letěla skrz tento útvar, bylo vše kolem ní klidnější. Za normálních okolností je Parker při průletu solárního větru bombardovaný částicemi, ale v tomto případě se pohybovaly pomaleji a serpentiny byly méně ostré.

Sonda se do koróny znovu pravděpodobně ponoří v únoru během jejího dalšího průletu. „Jsem nadšený z představy, co vše ještě Parker najde, až bude opakovaně prolétávat korónou v následujících letech,“ okomentovala výzkum ředitelka heliofyzického oddělení NASA Nicola Foxová.

Thanks to everyone who sent their name to the Sun with Parker #SolarProbe! The final count is in — the spacecraft will carry 1,137,202 names on its journey to the Sun. https://t.co/QdUW8wyCSm pic.twitter.com/hyolAexRfs — NASA Sun & Space (@NASASun) April 28, 2018

Až přijde vyvrcholení jedenáctiletého slunečního cyklu, vědci předpokládají, že bude sonda na správném místě ve správný čas. Těmto cyklům je důležité rozumět, protože bouře či erupce na Slunci ovlivňují elektrické sítě, satelity, GPS, letadla nebo rakety a astronauty ve vesmíru.

Současný cyklus začal v roce 2019 a měl by vyvrcholit v červenci 2025, kdy bude sluneční aktivita nejintenzivnější. Díky tomu bude mít sonda příležitost zkoumat rozšířenou korónu a stráví v ní více času. „Je to důležitá oblast, do které se lze dostat. Myslíme si, že během toho mohou platit všechny možné druhy fyziky,“ sdělil Kasper. S kolegy doufá, že některé z nich uvidí i dříve.