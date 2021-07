Již koncem letošního roka americká Národní agentura pro letectví a vesmír (NASA) vyšle misi k Měsíci. Půjde o testovací let bez lidské posádky, vesmírná loď ale prázdná nebude. Usedne do ní totiž speciální figurína, pro kterou lidé vybrali jméno ve veřejné soutěži.

NASA našla jméno pro figurínu, která poletí k Měsíci při testovací misi Artemis I | Foto: NASA

Mise Artemis I, jak je letošní let k Měsíci nazván, je předpřípravou na vstup dalších lidí na toto vesmírné těleso. Při misi chce NASA otestovat, co lidskou posádku za dva roky čeká. I proto bude ve vesmírné lodi Orion sedět speciální figurína napodobující lidské tělo. Aby agentura nadchla pro nadcházející let veřejnost, požádala lidi o pomoc s výběrem jejího jména.