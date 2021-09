Oblast Lunae Planum se nachází mezi severními nížinami planety a sopečnou soustavou Tharsis Montes, z níž pravděpodobně pocházejí lávová ložiska, která pokrývají velkou část Lunae Planum.

Planinu přitom dotvářejí nepravidelně a "skvrnovitě" rozmístěné krátery, mezi nimiž budí pozornost zejména tři středně velké, nacházející se zhruba ve středu oblasti. Tyto krátery vznikly dopadem vnějších těles pravděpodobně až poté, co se vytvořil vulkanický příkrov, a odkryly materiál nacházející se pod ním. Co to znamená? Že jejich prostřednictvím můžeme nahlédnout do minulosti planety.

Vulkanicky aktivní déle, než se myslelo

Například se zdá, že se kolem okrajů těchto větších kráterů usazovaly vrstvy, což může svědčit o po sobě jdoucích lávových proudech, které je mohly postupně vytvořit od dob, kdy byla planeta vulkanicky aktivnější.

Nevíme, zda je Mars sopečně aktivní ještě dnes. Vědci si donedávna mysleli, že je v tomto směru dávno mrtvý, ale některé indicie z poslední doby naznačují, že tomu tak být nemusí.

Studium kráterů narušujících sopečný povrch může planetárním geologům pomoci v rozluštění hádanky, kdy který lávový proud přitekl, což za se může pomoci sestavit dohromady sopečnou historii planety.

Snímky z orbitu jsou cenné

Je třeba si uvědomit, že ačkoli po Marsu potují v současnosti dvě robotická vozítka, stále mohou zmapovat jen velmi omezenou část planety, a snímky pořízené z její oběžné dráhy tak zůstávají nadále jedním z nejlepších nástrojů, který vědci k jejímu zkoumání mají.

Hlavním posláním mise ExoMars je atmosférický výzkum, ale podobné snímky jako ten, který se podařilo pořídit letos na jaře, představují pro vědce zvláštní odměnu navíc. Snímek si lze prohlédnout ve vysokém rozlišení na webových stránkách ESA.