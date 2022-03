NASA zveřejnila strašidelné zvuky z vesmíru. Běhá z nich mráz po zádech

Curiosity pořídilo snímek malého uspořádání hornin pomocí kamery Mars Hand Lens Imager, která je umístěna na konci robotického ramene. Každý snímek, který Curiosity pořídí a sdílí, pomáhá vědcům sestavit chronologii přítomnosti vody v kráteru.

„Už dříve jsme viděli diagenetické prvky podobných tvarů, ale tento dendrický tvar je obzvlášť krásný," řekla Abigail Fraemanová, planetární vědkyně a zástupkyně projektu pro rover Curiosity. Nález je podobný dalším drobným útvarům, jež vozítko zaznamenalo v minulosti. Také ty podle agentury vznikly, když mineralizující tekutiny procházely v hornině hrdlem. Také další vozítko nazvané Opportunity spatřilo již dříve marťanské „borůvky”, malé minerální kuličky svědčící o kdysi vodnaté půdě na Rudé planetě.

Dekáda výzkumu

Koncem letošního roku oslaví vozítko Curiosity významný milník: desetileté marťanské výročí. Sonda přistála na Rudé planetě 5. srpna 2012. Již deset let zkoumá kráter a horu Mount Sharp v jeho středu.

Cílem mise bylo zjistit, zda byl Mars někdy obyvatelný pro mikrobiální život. Již na počátku vozítko objevilo chemické a minerální důkazy potvrzující obyvatelnost planety někdy v její dávné minulosti. Od té doby Curiosity zkoumá geologický záznam, aby se pochopilo, kdy mohl být Mars nejvhodnějším místem pro život.

Vozítko velikosti automobilu připravilo půdu pro následovníka Perseverance a vrtulník Ingenuity, které v současné době zkoumají kráter Jezero vzdálený 3700 kilometrů a nakonec prostřednictvím budoucích misí vrátí na Zemi první marťanské vzorky. Společné úsilí těchto roverů by mohlo pomoci zodpovědět konečnou otázku, zda na Marsu někdy existoval život.