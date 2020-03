- Číslo na krajskou hygienu: 771 137 070

- Číslo na celostátní nonstop infolinku 724 810 106 nebo 725 191 367

- Důležitá rada: určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ

Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu.

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?

Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?

Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. "Když už opravdu není zbytí a pro něco si musí člověk dojít, tak opět ideálně s rouškou, nebo alespoň nakoupit rychle a držet si odstup od lidí, a rychle jít zpátky. Samozřejmostí je hygiena rukou," upřesnila mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.

Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?

Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.

ZRUŠENÉ AKCE

Kulturní:



-12. 3. – Divadlo Na Kovárně Poděbrady – koncert Báry Basikové a Nadi Válové

- Divadelní pohádka Bajaja KDY: 15. března 15.00 KDE: Divadlo Na Kovárně. Vstupenky na zrušená představení je možno vracet pouze v Kavárně na 1. nádvoří zámku. Městské kulturní centrum předpokládá zrušení všech představení do konce března s ohledem na další postup a nařízení vlády.

- Abonentní představení ÚČA MUSÍ PRYČ (19. 3. 2020) je ZRUŠENO. Zakoupené vstupenky ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOST. Jednání o náhradní termínu probíhá.

- 13.3. – Hudební sál ZUŠ Poděbrady - Koncert a workshop s Davidem Friesenem a jazzovým triem - zatím zrušeno



- Hálkovo městské divadlo Nymburk zůstává od 11.3.2020 až do odvolání zcela uzavřené, mimo konání akcí na malé scéně.

12.3. – Hálkovo divadlo Nymburk – Zdeněk Izer – náhradní termín

14.3. – Hálkovo divadlo Nymburk – Manželský poker – náhradní termín

Společnenské:

13.3. – Obecní dům Nymburk, Zahradnický ples – zrušeno

18. – 22.3 – Výstaviště Lysá nad Labem – Celostátní výstavy Jarní Zemědělec, První jarní výstava a Festival dechovky – hledá se náhradní termín

18.3. – Kulturní dům Městec Králové – Srdce na talíři – celostátní gastronomická soutěž středních škol a učilišť – zrušeno bez náhrady



20.3. – Obecní dům Nymburk – Ples měst a obcí nymburského regionu – zrušeno

- Farmářské trhy v Nymburce - zrušeny

- Městská knihovna Nymburk a jeji pobočka - zavřeny do odvolání

POVOLENÉ AKCE

Společenské:

KDY: 13. března

KDE: Kafíčko Poděbrady

ZA KOLIK: Vstupné je dobrovolné

Trio zpříjemní večer chansonem i rock‘n‘rollem

Trio Lindo přenese kavárnu do 20. a 30. let minulého století melodiemi v rytmu tanga, swingu, chansonu i rock‘n‘rollu nebo latiny. V komorním seskupení spolu ladí housle Tatjany Mistrjukové, akordeon Jany Bezpalcové a kontrabas Tomáše Bláhy.

KDY: 15. března 18.00

KDE: Kino Sokol Nymburk

ZA KOLIK: 90 Kč

Beseda o životě naruby - ZRUŠENO

Rodina naruby se čtyřmi dětmi přijede besedovat o tom, jak jednoho změnili životní styl, pronajali dům a odjeli na cesty s obytným vozem. Dobrovolničí na farmách a děti se učí formou domácího vzdělávání. Snaží se žít udržitelně a smysluplně. Pokusí se inspirovat ostatní. Kapacita foyer je 80 míst.

KDY: 14. března 9.00

KDE: Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem

ZA KOLIK: 100 Kč/50 Kč/270 Kč

Skanzen otevře výstavy bez doprovodného programu

Sobotní zahájení tradiční výstavy Jaro na vsi a největší letošní výstavy muzea s názvem Svátky a slavnosti na polabském venkově za první republiky platí, pouze bez doprovodného programu a občerstvení. „Doprovodný program, včetně občerstvení, je pro aktuální čas zrušen. Prohlídka expozic je otevřena dle otevírací doby skanzenu,“ děkuje za pochopení Polabské národopisné muzeum. Skanzen bude otevřený denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin. Výstava potrvá do 31. listopadu 2020.

KDY: 16. března 16.30

KDE: Malá scéna Hálkova městského divadla Nymburk

ZA KOLIK: zdarma

Nad výchovou se zamyslí psycholog

Cyklus Inspirativních kaváren na témata vzdělávání s odborníky pokračuje s dětským psychologem Václavem Mertinem, který rozebere téma Výchovné radosti a maličkosti. Zamyslí se třeba nad tím, co dokáže omluva a ocenění nejen v životě dítěte. Zdarma

- Polabské farmářské trhy v Milovicích a Benátkách se vzhledem ke své velikosti neruší

