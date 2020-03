Opravy trubek uzavřely tři ulice na Zálabí až do května

Nymburk – Za Žofínem, Sedláčkova a Na Bělidlech. To jsou tři ulice na Zálabí, které aktuálně uzavřely opravy vodovodu a kanalizace. Uzavírka potrvá až do 30. dubna. Na druhé straně od Kolínské se chystá krátkodobá uzavírka mostu přes staré Labe u Ostrova. Ten bude uzavřen od příštího úterý 8 ráno do středy 17 hodin kvůli opravám samotného mostu.

Kvůli havarijnímu stavu je uzavřen mostek mezi Veleliby a Dvory. Až do jeho opravy je zákaz průjezdu všech aut po tomto mostku. Termín opravyy zatím stanoven nebyl.

Zásadní uzavírky čekají na řidiče v Nymburce přibližně od začátku března, bdue záležet na počasí. To se začnou stavět dva kruhové objezdy u nemocnice, což si vyžádá neprve částečnou a později i celkovou uzavírku části hlavní tepny města, Boleslavské třídy. S uzavírkami bude souviste pochopitelně řada objížděk jak pro osobní, tak pro nákladní dopravu. S nimi vás budeme i na našich stránkách postupně seznamovat.