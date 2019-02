Zámek Loučeň pořádá dětské prohlídky

Až do konce listopadu se o víkendech, pokaždé od 14 hodin, konají na zámku Loučeň dětské prohlídky, vhodné už pro děti od tří let. V rámci těchto prohlídek si děti mohou mimo jiné usednout ke knížecí tabuli v zámecké jídelně, hledat ztraceného kocourka z princovy ložnice, nalézt dveře do tajné zámecké chodby, případně si zazpívat v hudebním salonku, kde koncertoval Bedřich Smetana. A když kněžna, kníže nebo Bílá paní budou mít zrovna svůj den, mohou děti nahlédnout i na zámeckou půdu.