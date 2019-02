Zajímá mě to Lékaři bez hranic zblízka - Nymburk

Přijďte se podívat na putovní interaktivní výstavu Lékařů bez hranic, kde zažijete, jak to vypadá na misi a zjistíte, v jakých podmínkách pracují Lékaři bez hranic. Expozici tvoří dva stany, které používají Lékaři bez hranic na některých misích. Návštěvníci si je budou moci procházet a průvodci jim přiblíží, jak vypadá intervence v případě přírodních katastrof, boj s epidemiemi (s krvácivou horečkou ebola), psychosociální pomoc lidem prchajícím z domovů kvůli válkám, nepokojům, přírodním katastrofám, extrémní chudobě nebo jak se léčí podvýživa. Návštěvníci mohou ochutnat terapeutickou pastu k léčbě dětské podvýživy, vyzkoušet triáž, masáž srdce, nebo díky brýlím na virtuální realitu nahlédnout například do uprchlického tábora Domíz v Iráku. Vstup je zdarma. „Stejně jako je bezplatná péče, kterou poskytujeme pacientům v našich projektech. Naše pomoc je neutrální a nestranná, striktně ctíme zásady lékařské etiky a ošetřujeme všechny bez ohledu na rasu, náboženství nebo politické přesvědčení. Tyto hodnoty se za 46 let našeho fungování nezměnily,“ přibližuje Pavel Gruber, ředitel české kanceláře Lékařů bez hranic. Přijďte přiložit ruku a zažijte, jak to vypadá na misi.