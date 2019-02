Křinec – Místní zahrádkáři pořádají v sobotu 9. září v zámku od 11 do 17 hodin Svatební den. K vidění bude vše, co ke svatbě patří, tedy přehlídky svatebních šatů, ukázky účesů, květinových vazeb a sladkostí. Ze svatební výstavy se mohou zájemci přesunout na výstavu květin, ovoce a zeleniny, která se koná v sále radnice od 9 do 16 hodin. Zájemci budou mít možnost nakoupit květiny, sukulenty a další produkty ze zahrádek.