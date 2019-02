Přijďte se podívat na výstavu všech návrhů nymburské lávky pro pěší a cyklisty. Výstavu najdete ve sklepení nymburské radnice (Nám. Přemyslovců 163) a k vidění je od 4. do 18. října 2018.

Otevírací doba:

Pondělí a středa od 7.30 do 17 hodin

Úterý od 7 do 15.30 hodin

Čtvrtek od 7 do 16 hodin

Pátek od 7 do 13 hodin