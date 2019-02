Votvírák otevře sezónu

Již tento víkend 15. až 17. června se v areálu letiště uskuteční festival Votvírák, který nabídne tradičně program sestavený výhradně z českých a slovenských kapel a osobností. Hvězdami festivalu budou Chinaski se svou novou koncertní sestavou, na hlavním pódiu se představí vítězka prvního ročníku soutěže Talent for Stage. Do areálu bývalého letiště Boží Dar poprvé dorazí legendární autobus Karosa ŠL 11, na jehož střeše se vystřídá to nejlepší z české a slovenské hip hopové muziky.

V pátek ve 14 hodin odšpuntuje festival poděbradská skupina Sendwitch.