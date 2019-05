Výstava obrazů jubilanta Jana Vorlíčka. Nymburskému malíři je 90 let. K jeho jubileu připravilo Vlastivědné muzeum bilanční výstavu obrazů. Ta potrvá do 9. června. Vlastivědné muzeum má otevřeno denně od 9 do 17 hodin. Jan Vorlíček věnoval větší množství svých maleb do sbírky muzea. Výstava potrvá do 9. června.