Lamám už padá ofina do očí! V neděli 3. června dorazí do zoo lazebník, přijďte se podívat, jak si naše stádečko užije jeho péči. Stříhání začne ve 14.00 ve staré části zoo. Této zajímavé události se zúčastní i vzácná návštěva z peruánského velvyslanectví a budete se moci zaposlouchat do rytmů tradiční peruánské hudby.