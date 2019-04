Velikonoční rocková zábava na Loučeni se koná v pátek 19. dubna od 20 hodin v klubu Vrokáč. „Přijďte se pobavit a zatancovat si do rockového klubu Vrokáč, kde tentokrát zahraje kapela The Fotters. Ta hraje pop rock 80. a 90. let a také současnou hudební produkci. Budeme se na vás těšit,“ zvou pořadatelé z klubu.