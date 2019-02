Vánoce v Kersku přitahují umem

V sobotu od 10 do 17 hodin v lesním ateliéru Alena Fryčová nabídne slámové ozdoby a jiné drobné dekorace z přírodnin. Je připravena dílnička pro děti. V 17 hodin spisovatelka Zuzana Maléřová představí knižní novinku, a to čtecí kalendář na rok 2019. Dřívější Maléřové knihy budou k dispozici v nových vydáních. Den zakončí poěvecké vystoupení Alžběty Bohdanové. V neděli také od 10 do 17 hodin je na programu vánoční vystřihované přání. „Přijďte si, dospělí i děti, vyrobit s výtvarnicí Kornelií Němečkovou vánoční obrázek nebo přání,“ zvou manželé Kubovy z ateliéru.