V Nymburce nastane půlnoc

Půlnoc v Nymburce vol. 7 je tady. Již po sedmé se 3. listopadu od 19 hodin v baru U Strejčka koná legendární stylový večírek. Můžete užít nezapomenutelnou atmosféru 30. let minulého století a ponořit se do večera plného dam v krásných šatech a silných mužů s vychováním gentlemanů. Převlékněte se do dobového oblečení a přijďte si užít večer. Na co se můžete letos těšit?

Opět zahraje kapela Midnight Band a budete si moci přečíst nové drby v novinového plátku Chicago Tribune News. Možná potkáte někoho slavného a také si můžete zasoutěžit ve vědomostních hrách z dané doby.