V neděli pobaví Ty-Já-Tr

V neděli v 15 hodin v rámci Libického divadelního podzimu sehraje pražský soubor Ty-Já-Tr Pověsti pro štěstí. Malí diváci se mohou těšit na hudební pohádky inspirované českým bájeslovím. Pro děti bude už tradičně připravena výtvarná soutěž. A soutěžit mohou i rodiče. „Pravidelní návštěvníci mají šanci vyhrát zajímavé ceny. Pro zařazení do slosování je nejprve nutné vyžádat u vstupu do sálu soutěžní kartu, pak je nutné navštívit pět inscenací z programu letošního ročníku. Tím se soutěžní karta zařadí do závěrečného slosování, které proběhne po posledním představení v sobotu 1. prosince,“ upozorňují pořadatelé.