Pořadatelé zvou v sobotu 3. srpna od 17 hodin na pátý ročník Depeche Mode party do letního kina v Lysé. Letos se bude na velkém plátně promítat Depeche Mode Live in Hamburg party 1985. Zahraje také kapela Depeche Mode Revival, dále se uskuteční DM & EBM video party. Při nepříznivém počasí je možné přesunout depešáckou akce do kina pod střechou na Husově náměstí.