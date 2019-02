V Kokosu uslyšíte čerstvé písně Štístka a Poupěnky

Barbora Waschingerová v roli víly Poupěnky a Lukáš Kunz jako motýlek Štístko. To je nové představení, ve kterém zazpívají nejnovější písně ze svého prvního DVD filmu Jedeme na výlet. Společně se naučíte, co se má a co ne s písničkou Jojojo nenene, zalítáte si s Letí neletí, pomůžete Budulínkovi nebo si vytvoříte největší Stonožku Ponožku, dokonce přijede i Vodník Brekeke a možná si Káča zatančí s čertem. Vystoupení se koná ve středu 13. února od 17 hodin v Obecním domě.