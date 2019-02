V Kafíčku si zaslamují

Slam poetry Arena Poděbrady: Caledon vs. Lef L'Leviathan. Tak se jmenuje slam poetry v Kafíčku 9. listopadu od 20 hodin. Máte rádi box? A poezii? A co takhle obojí najednou? Že to nejde?! Přesvědčíme vás o opaku! Slam poetry Arena je zbrusu nový koncept večerů slam poetry (onoho stále populárnějšího žánru na pomezí divadla a poezie), v němž se vám vždy představí pouze dva performeři, již se v pěti kolech utkají v boji na život a na smrt. Žádné rekvizity, žádný časový limit, nýbrž jen a pouze slova! Vyhrát může jenom jeden a je to samozřejmě ve vašich rukách.