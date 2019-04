V Boss baru přivítají jaro tancem

Čtvrtý ročník celovíkendové párty v srdci Poděbrad je tady. Vítání jara začíná v pátek 19. dubna od 21 hodin a končí v neděli v pravé poledne. S nastupujícím jarem se vše probouzí a zima už předala vládu jaru. Toto období je spojováno se zrozením. V jarním období je skryt obrovský potenciál růstu, nových začátků a příležitostí. Vše se dává do pohybu. „Dejme tedy i naše těla do pohybu, dejme se do tance a načerpejme novou jarní sílu. Spojíme se se Zemí a probudíme v nás životodárnou jarní energii, kterou tancem rozproudíme do celého těla,“ láká na akci Vítání jara organizátor Petr Malínský.