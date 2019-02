V úterý od 18 do 22 hodin se v Lysé koná již patnáctý Open Bluegrass Jam. „Hrajeme v hospůdce U Kolína v Sojovické ulici. Zúčastní se jak zkušenější hráči, tak i začátečníci. Je to vhodná příležitost zahrát si bluegrass pro všechny skupiny muzikantů. Jam není jen o prostém hraní. Je to vhodná příležitost pro poznávání nových muzikantů a přátel, získávání a výměnu zkušeností,“ zvou organizátoři muzikanty i širokou veřejnost.