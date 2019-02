Na úterý 10. dubna plánuje klub českých turistů výlet z Brandýsa do Kostelce nad Labem. Trasa povede od brandýského zámku podél řeky a bude mít asi 10 kilometrů. Odjezd ze Sadské do Nymburka vlakem je plánovaný na 7 hodin 35 minut ráno a odtud se pojede dále vlakem do Čelákovic a Bradýsa nad Labem.