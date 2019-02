Tradiční sběr kaštanů a žaludů pořádá Dům dětí a mládeže Nymburk. Jde o soutěž Děti zvířátkům, která má za úkol nasbírat pro myslivce tyto plody, aby je mohli dávat zvěři v zimě do krmelců. Suché, zvážené a podepsané kaštany a žaludy začne Dům dětí a mládeže přijímat od 16. do 18. října od 9 do 15 hodin. První plody už padají ze stromů, takže je nejvyšší čas se pustit do jejich sběru, aby je děti stačily doma usušit. Nejlepší sběrače, jednotlivci i kolektivy, už tradičně organizátoři odmění zajímavými cenami.