Tomáš Poláček stopuje v kině

Poslední stop: Afrika Tomáše Poláčka se jmenuje páteční pořad v kině Sokol, který začne v 19 hodin. Tomáš Poláček (1977) byl čtrnáct let redaktorem Mladé fronty Dnes. Od roku 2014 pracuje v magazínu Reportér, kde se rozhodl uskutečnít cestu autostopem kolem světa. V létě roku 2015 se vypravil z Prahy do Magadanu na samém východě Ruska a následně z Aljašky do Ohňové země na jihu Argentiny. Na podzim loňského roku pak stopem ještě procestoval Afriku ze Střelkového mysu do severního Maroka, kde vážně onemocněl. A právě o této cestě bude Poláčkovo povídání.