Projekce nevšedního dokumentu nymburského filmaře Jana Šípka s účasti tvůrců.

Režisér, scenárista, kameraman a nymburák Jan Šípek přináší do nymburského kina Sokol rozzrněnou filmovou meditaci Tlačítka bdělosti, která zkoumá na dvou osobních příkladech, co dělá studium bdělosti a mikroskopický náhled do vlastního nitra se světonázorovým racionalismem, obecně předpokládaným u vědců. Fyzik pevných látek a jeho kolega, zkoumající umělou inteligenci z různých stran, přicházejí k podobným zkušenostem, o nichž však nelze vyprávět, a tudíž je třeba ukazovat jen „odrazem". Snaha nahradit plochou mapu skutečnou krajinou ústí do originálně bezprostředního přezkoumávání pevných základů naší společnosti, v níž mýtus objektivity často zastírá mocenskou manipulaci a prostá touha po dokonalejším vědění může být motorem univerzitního vzdělávání stejně jako vojensko-průmyslového komplexu.



Jan Šípek je absolvent katedry dokumentární tvorby na FAMU, jeho absolventským filmem jsou právě Tlačítka bdělosti, natočil několik krátkých filmů, například Anima (2006) nebo Ty jsi to (2007, uvedeno na MFDF Ji.hlava). Jeho první celovečerní dokument Souboj s mozkem získal na MFDF Ji.hlava 2009 zvláštní uznání v sekci Česká radost. Pro Českou televizi připravil filmy Porucha (2011) a Pivní řečí (2014). Zásadní pro Šípkovy celovečerní filmy je také to, že nejde jen o experimenty, ale také o kroniky autorových vlastních soukromých fascinací. Možná právě proto se Tlačítkům bdělosti daří vyhýbat rozměru prvoplánové spiritualistické agitky. Bdělí můžete být v nymburském kině Sokol za přítomnosti tvůrců filmu 16. června od 19 hodin.

Vstupné dobrovolné