V sobotu přijede od 20 hodin pobavit místní i přespolní fanoušky rocková skupina Telegraf. Na koupališti se tu koná taneční bigbítová zábava pod širým nebem. Populární Telegraf představí písně ze svých studiových alb Legenda a Křídla andělů. Legenda tancovaček hraje přes 25 let, na svém kontě mají zhruba 2 tisíce vystoupení, které navštívilo přibližně 750 tisíc lidí. To už jsou čísla do statistik. Nezbývá než to jet okusit na vlastní kůži.