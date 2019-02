Švédové Ditches povzbudí lázně

Kytarová skupina Ditches ze Stockholmu zavítá dnes do Boss baru v Poděbradech v rámci svého letošního turné. Jejich show vypukne ve 21 hodin. European Tour 2018 nám dovezou z Berlína, z Poděbrad pak pokračují do Prahy, kde hrají zítra v klubu Eternia na Smíchově. Pak se vrací do Německa. Jerjich zastávkami budou i Holandsko či Dánsko, končí samozřejmě doma ve Švédsku. V jejich hudbě se zrcadlí garážový punk. Na kanále youtube je možné zhlédnout klip k vypalovačce X-Ray Eyes.