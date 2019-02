Smrtislav a Barbora. To je hudební program Café Na cestě 9. listopadu od 19 hodin. Dark-folk? Vamp-folk? Goth-folk? Hudebník Smrtislav začátkem letošního roku transformoval svojí kapelu do akustické podoby. Jakkoliv se to může zdát jako bizarní nápad, věřte, že ve složení dvou akustických kytar a jednoho cella jde o to nejzajímavější, co kapela může nabídnout.