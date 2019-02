Rožďalovické Letní Slavnosti

Areál FC Trnavan Rožďalovice

Program:

od 9:00 - Redukovaná soutěž v hasičské všestrannosti a ukázka dětského útoku

od 13:00 - Zábava pro malé i větší děti, aneb to nejlepší od Michala s Michalem Nesvadbou

od 15:00 - Láďa Hruška - moderátor soutěže

"Rožďalovický kotlík" vyhlásí vítěze

od 15:30 - Ridewheel team - vystoupení v biketrialu

od 15:45 - Honza Weber - vystoupení ve footbagu a freestyle fotbale

od 16:00 - TĚŽKEJ POKONDR

od 18:00 - VAŤÁK - KABÁT REVIVAL

od 20:00 - JELEN

od 23:30 - ARAKAIN



Během celého dne budou probíhat aktivity pro děti, soutěže, skákací hrady, malování na obličej + třpytivé tetování.

Stánky s občerstvením, vínem, pivem a řízené ochutnávky pálenek.

Pro děti ZDARMA limonáda a špekáčky.

VSTUPNÉ:

V předprodeji na MěÚ v Rožďalovicích do 30.4.2018 za 300,-kč,

do 29.6.2018 za 350,-kč.

Na místě 450,-Kč, předškolní děti zdarma, děti do 15ti let, senioři a ZTP za 100,-Kč.