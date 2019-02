V malém městečku Sadká se nachází relaxační centrum Bowling Squash. K dispozici je horkovzdušná sauna s kapacitou 8 osob, elektrickými kamny s lávovými kameny a lavicemi z bezsukového skandinávského dřeva. Centrum půjčuje saunové osušky. Otevřeno je od pondělí do pátku do 22 hodin, v pátek a sobotu dokonce do půlnoci.