Řehounek křtí knížku o mašince

V úterý 20. listopadu se v knihovně od 13.30 hodin koná křest nové dětské knížky spisovatele Jana Řehounka a ilustrátorky Anny Ruizlové Pohádky mašinky Lízy. Smutná parní mašinka Líza stojí zapomenutá na slepé koleji za nymburským nádražím a vzpomíná. Třeba na to, jak vozila dámy v kloboucích a děti v námořnických čepičkách a jak jí kdysi císař František Josef I. vzdal poctu, až se mu zapletla šavle mezi nohy. Líza dokonce přispěla ke konci jedné války, to když vyklopila u Milovic letadla. A zanedlouho vezla do Poděbrad prezidenta Masaryka.