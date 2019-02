Příměstský tábor

Datum: 2. – 6. 7.2018

Čas: 8:30 do 15:00

Místo konání: Střední zemědělská a Střední odborná škola Poděbrady, Boučkova 355 – školní zahrada a její zázemí

Cena: 1650,- Kč

zálohu 500,- Kč uhradit do 29. 3. 2017

Věk: 7 - 15 let

Vedoucí tábora: Ing. Pavel Znamínko a Ing. Pavlína Špeldová.

Program: Týden bude plný objevování a zkoumání světa zahrady pomocí lidských a včelích smyslů. Budeme poznávat život v zahradě, pečovat o zvířata a rostliny, pozorovat život včel a život v zahradě, hrát si na výzkumníky ve školní laboratoři a také trochu tvořit.Budeme se podílet na přípravě jídla a nebudou chybět babiččiny buchty. Uspořádáme tajnou expedici vláčkem. Tento termín bude více zaměřený na včely, ale bylinky, pec a ostatní zvířata chybět nebudou..

Fotky a z loňských ročníků

https://www.facebook.com/skolniekozahradapdy/

Upozornění: Děti by neměly být alergické na zvířata, na včely a včelí produkty, budeme v kontaktu se zvířaty i včelami. Aktivity budou probíhat venku a v laboratoři. Za nepříznivého počasí v učebně v přírodě.

kapacita: 20 dětí

Informace a přihlášky: Pavlína Špeldová, speldovap@ddmpodebrady.cz, tel. 608940064