Nymburské kino Sokol dává v pátek 14. června od 19 hodin film takzvaně Na slepáka. „Nevíte, co s načatým večerem? Přijďte do kina, aniž byste věděli, co se bude promítat. Riskujete velkou nudu, nebo krásný filmový zážitek. Buďte hraví,“ zvou organizátoři na již zavedenou akci v nymburském kině.