Kompletní program festivalu Soundtrack zveřejnili pořadatelé. Koncertní provedení Šakalích let s projekcí je na programu 30. srpna. O den později se představí hvězdy ze Star Dance v projektu Z pohádky do pohádky a projekt Amadeus Live. 1. září se pak zájemci mohou těšit na Šíleně smutnou princeznu a muzikál We Whill Rock You s hity kapely Queen.