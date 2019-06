V sobotu 15. června se od 9.30 hodin koná v pivovaru tradiční Den Postřižinského piva. Populární akce nymburského pivovaru s mnoha stánky a sortimentem piva, které se tady vaří. Lidé mohou absolvovat exkurzi do pivovarských provozhů nebo se svézt vlakem taženým parní lokomotivou. Z rampy se opět stane podium, kde vystoupí třeba Pohoda, Vláďa Hron, No Name nebo Václav Neckář s Bacily.