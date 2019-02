Pivotest se stěhuje do Bylan

Bylany – Festival piva a dobré hudby Pivotest, který se třikrát konal na bývalém hřišti Polaban v Nymburce, se letos přestěhoval na statek do Bylan u Kutné Hory. Hlavní organizátor Jiří jelínek to pojal komorněji, v sobotu 15. září od 16 hodin pozval regionální kapely a pět šest malých pivovarů. Z kapel vystoupí například Pištův sklep, JH Band, The Crushers nebo Nanosféra, která je hlavní hvězdou letošního Pivotestu. Na pivo se mohou zájemci těšit například z Kutné Hory, dorazí Záhora z Kněžiček či pivovar Lužiny. Chybět nebude Postřižinské pivo z nymburského pivovaru.