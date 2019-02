Pivobraní v Milovicích nabídne dobroty i rock

Od pondělí 15. do pátku 19. října se v milovické restauraci RKDM vždy od 12 hodin uskuteční Milovické pivobraní. Organizátoři slibují účast dvaceti pivovarů a o dost více značek piv. K jídlu jsou připraveny pivní pochutiny jako je třeba staročeské koleno nebo domácí klobásy. K dobrému pivu se pak bude i pravidelně hrát. V týdnu od 19 do 22 hodin na heligonku jako dříve, v pátek zahraje legendární Telegraf rockové vypalovačky i balady. Na tento koncert si přizval několik hostů. Sobota je zasvěcena diskotéce 90. let v podání dýdžejů Štěpa a Doyla. Nyní už stačí jen přijít, ochutnat nějaké to orosené z velké nabídky piv a třeba si zazpívat.