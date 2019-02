Oškobržská zpátečka láká a baví

Oškobržská zpátečka je zábavná akce pro ty, kteří si chtějí zasportovat a ještě se dobře bavit. Příjezd ke kopci Oškobrh je z Opolan do Opolánek. Tady v půlce silnice doleva přes Sánský kanál. Mohou se zúčastnit všichni. Začíná se ve 13.30 hodin, běží se nebo jde pozpátku na kopec. Zpátečka je charitativní, výtěžek bude věnován nadačnímu fondu Krtek. Hlavní kategorie měří 4200 metrů, z toho 570 metrů je popředu) převýšení je 85 metrů. Dětská kategorie do 15 let měří 1 tisíc metrů, z toho 425 metrů je popředu a převýšení je 25 metrů.