V pátek 26. července od 18 hodin zahraje v Restaurantu Zámek aneb Divadelní restauraci Na Kovárně originální muzikant a zpěvák, který si říká Koonda Holaa. Spolu s ním ještě alternativní kapela Permon Balet Superstar (Třebíč). Koonda Holaa vydal nedávno nové album s názvem Still there... waiting for me. Pokřtil ho v domovském klubu Za zdí v Lounech.