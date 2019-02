V místním hostinci Na návsi se uskuteční Pouťový turnaj v kuželkách. Soutěže se budou konat od pátku do neděle. Podrobnosti, informace a přihlášky do turnaje na telefonu: 721 933 492 (Josef Jansta). V pátek se hraje od 17 do 22 hodin, v sobotu od 9 do 22 a v neděli od 9 do 15 hodin. Vedení obce zve na turnaj širokou hráčskou veřejnost.