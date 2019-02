Nominujte svou Alej roku

V osmém ročníku Aleje roku spolku Arnika bojují o přízeň zatím 4 aleje ze Středočeského kraje mezi 42 z celé republiky. Na vítěze čeká let balónem a další ceny. Autor nejkrásnější fotografie získá novou zrcadlovku. Čas zbývá jen do konce října. Nominujte na www.alejroku.cz. V kraji o titul bojují čtyři aleje v Čelákovicích, Lánech, Úvalech a ve Všejanech. Lidé mohou nominovat další do konce října. Stačí nahrát aspoň jednu fotografii a stručný komentář, proč si právě tato alej zaslouží pozornost.