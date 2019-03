Neuro Invasion míří do Bossu

V pátek 29. března od 21 hodin pořádá místní Boss bar spolu se Statek Sound System drum and bassovou noc s názvem Neuro Invasion. Hrát budou Statek Sound System Dj´s (Jožin, Zero, NPA, Terén, A4), DemiJohn (studio sejf) a Kwizaczech (jungleradical crew). Strávit noc tu lidé mohou až do šesté ranní. Statek Sound Systém je partička z Rožnova pod Radhoštěm, zabývá se djingem, produkcí hudby a live prezentací. Kromě zmíněných dýdžejů k nim patří také třeba Japan, Black dolphins, Erbaz, Valcofon nebo Jura.