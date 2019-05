Život bez odpadu aneb zero waste. To je beseda, která se koná ve čtvrtek 16. května od 17 hodin v knihovně. Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. Podle některých studií by v roce 2050 mohlo být ve světových oceánech víc plastového odpadu než ryb. Tomáš Hajzler při přednášce nabídne konkrétní tipy a rady, jak žít bez zbytečného odpadu.